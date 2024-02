Prima categoria. Il Serricciolo cerca il riscatto col Cqs Pistoia. Il ds Ruffini: "I punti in palio valgono doppio»

Un Serricciolo motivato più che mai proverà a riscattare immediatamente lo stop di domenica scorsa, cercando di rifarsi subito nel match interno e dalla posta in palio altissima contro il Cqs Pistoia. I gialloblù, questo pomeriggio alle ore 15, affronteranno la quinta giornata del campionato di Prima Categoria con la determinazione di chi sa quanto potrebbe pesare nel bilancio della stagione un’eventuale vittoria. Fare i tre punti davanti al proprio pubblico e contro una diretta avversaria alla salvezza significherebbe mettere un altro tassello prezioso verso il raggiungimento dell’obiettivo finale. Dall’altra parte anche gli avversari saranno agguerriti per provare a togliersi dai bassifondi della classifica e guadagnarsi gara dopo gara la permanenza della categoria. Sarà quindi una sfida al cardiopalma dove le emozioni di certo non mancheranno.

"Dopo tre belle vittorie siamo tornati con i piedi per terra – precisa il ds Ruffini – ma se non eravamo marziani prima, non siamo “scappati di casa“ adesso, anche perché abbiamo subito una sconfitta a cospetto di una bella squadra come il Corsagna che ha meritato sicuramente di far suo il risultato. Ora abbiamo la possibilità di rifarci. Contro il Cqs Pistoia sarà la classica partita dove i punti varranno doppio. Si preannuncia quindi una vera battaglia su un campo pesante se consideriamo le avverse previsioni del tempo. Il traguardo della salvezza è ancora lontano, ma qui siamo tutti sul pezzo a partire da mister Borghetti".

Assenti Tazzini, Pennucci, Giannantoni e probabilmente Piscopo.

Ilaria Gallione