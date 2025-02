Prima Categoria: il vantaggio sullo Sporting è importante. Gallo, la fuga giusta?

Quando non segna Panzavolta, ci pensa Mangherini. Domenica il giovane attaccante ha segnato la seconda doppietta consecutiva, contribuendo all’ennesima vittoria del Gallo, a Calderara di Reno contro l’Airone, che guida la classifica con 9 punti di vantaggio sulle inseguitrici. "Abbiamo vinto 3-1, ma tutto sommato è stata una partita equilibrata – afferma il capocannoniere della squadra, Tommaso Panzavolta – noi abbiamo avuto il merito di essere più cinici e concreti quando c’era da fare gol". Ha le polveri bagnate da cinque giornate. "E’ vero, ma abbiamo un organico ampio e attrezzato. E’ arrivato comunque il momento di interrompere il digiuno. Sono a quota 9 reti, conto di arrivare quanto prima in doppia cifra, sarebbe il settimo anno consecutivo, con oltre 100 gol. Oltre alla soddisfazione personale, punto a contribuire a portare il Gallo in Promozione, che sarebbe un risultato storico, nell’anno del cinquantesimo di fondazione". Non sta nella pelle Sergio Zambrini: "Con le squadre che devono salvarsi è sempre dura. La Codigorese dopo averci fatto un dispetto ci ha indirettamente aiutato, vincendo contro il Vado, adesso la classifica è davvero gratificante. E’ presto per stappare lo spumante, domenica ci attende un’altra partita impegnativa, contro un Copparo in gran spolvero, protagonista sul mercato". Domenica prossima toccherà proprio al Copparo misurarsi con il Gallo. "Sarà un derby dalle opposte motivazioni – dice Sergio Cestari, allenatore rossoblù – noi vogliamo tirarci fuori dalle sabbie mobili del fondo classifica e il Gallo fare tre punti per proseguire nella cavalcata promozione, sperando prosegua dalla partita successiva". Copparo ha vinto contro il Sala Bolognese, una delle big, grazie al sempre verde Franceschini. "Fabio ha messo a segno il gol partita su rigore, in due partite ha fatto 4 gol. E’ appena arrivato ed è già un punto di riferimento in attacco".