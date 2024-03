Prima Categoria in campo. Il Frugesport per il riscatto

Dopo il turno infrasettimanale domani tornano già in campo le formazioni di Prima Categoria. Nel girone G la capolista Frugesport deve riscattare l’inopinata sconfitta di Fusignano contro quello che era il fanalino di coda. Per fortuna dei gialloneri non è che le altre big abbiano brillato e, così, il distacco sulla seconda resta ampio: 9 punti. E la Frugesport sarà impegnata in casa contro la Poliportiva 2000 che lotta per salvarsi: sarà anche una battaglia tra goleador, visto che guida la classifica dei marcatori Zuccarino (15 gol) della Frugesport inseguito a 2 reti da Giulianini, proprio della Pol. 2000. Impegni non facili per le squadre della zona playoff: l’Edelweiss fa visita al Meldola, il Savio ospita il Modigliana e il San Vittore gioca a Predappio con lo Sporting. Nel girone E, la Virtus Faenza va in caccia dei playoff: al momento è quinta ma con più di 7 punti di distacco dal Tozzona Pedagna, secondo. Ma domani i biancoverdi manfredi ospitano il fanalino di coda Porretta e dovrebbero fare bottino pieno, mentre gli imolesi giocano in casa contro la Libertas Castel San Pietro – quinta con la Virtus – del capocannoniere, Petrullo, autore di 12 gol. Al secondo posto nella classifica dei bomber anche il faentino Gamberi, già in rete 11 volte in campionato. Programma Prima Categoria 24ª giornata (domani, ore 14,30). Girone G: A. Romagna-S. Sofia, Carpena-F. Ghiaia, Frugesport-Pol. 2000, Meldola-Edelweiss, Santagata Sport-R. Fusignano, Savarna-Pianta, Savio-Modigliana, Sp. Predappio-S. Vittore. Classifica: Frugesport 52; Edelweiss 43; S. Vittore, Savio 42; Carpena 41; Pianta 38; Modigliana 36; S. Sofia 31; Sp. Predappio, Savarna 28; Meldola 27; F. Ghiaia 22; Pol. 2000 21; R. Fusignano 19; A. Romagna 18; Santagata Sport 17. Girone E: Basca-Dozzese, C. del Rio-La Dozza, Ceretolese-Utd. Montefredente, S. Benedetto-Petroniano, S. Imolese-Pontevecchio, T. Pedagna-C. S. Pietro, Valsetta-R. Casalecchio, Virtus Faenza-Porretta. Classifica: Petroniano 48; T. Pedagna 41; Valsetta 40; S. Benedetto 36; Ceretolese, C. S. Pietro, Virtus Faenza 34; Pontevecchio, Basca 31; R. Casalecchio, Dozzese 28; S. Imolese 24; La Dozza 23; C. del Rio 22; Utd. Montefredente 20; Porretta 7.

Ugo Bentivogli