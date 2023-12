Prima categoria In casa contro l’Atletico Lucca. Il Serricciolo riassapora il gusto della vittoria. Ruffini esulta: "Finalmente la partita perfetta»

"Dopo un periodo non esaltante dal punto di vista dei risultati più che del gioco, finalmente è arrivata la partita perfetta, oltretutto in casa dove non avevamo ancora vinto e contro una bella squadra come l’Atletico Lucca". Con queste prime parole il ds Mirko Ruffini descrive il convincente successo del Serricciolo che ha rifilato ai lucchesi un secco 4-1. "Sin dai primi minuti abbiamo messo una pressione incredibile agli avversari – continua – andavamo a mille e con Ninotti, Cantoni e Angelotti sugli scudi e tutti e tre a bersaglio nel primo tempo, abbiamo di fatto blindato il risultato. Poi nella ripresa abbiamo chiuso definitivamente l’incontro con la quarta rete, di pregio, di capitan Lisi. In campo si è vista una squadra vera, compatta, cattiva e tosta come piace a noi. Ora l’imperativo sarà non mollare".

Una vittoria entusiasmante di tutto il gruppo che è sceso all’ "Arcinaso" con la giusta convinzione, con la voglia di riscattarsi e di farsi valere contro una formazione che alla vigilia si presentava come un ostacolo difficile da superare. Invece sul campo i gialloblù sono stati nettamente superiori e hanno dimostrato una grande padronanza nel gestire il match, riuscendo ad annichilire i ragazzi di Betti e centrando il primo successo davanti al proprio pubblico.

L’obiettivo ora degli uomini dell’allenatore Borghetti è quello di dare continuità a questo risultato, già a partire da domenica prossima, in trasferta, nella sfida contro i cugini del Mulazzo per un derby che si annuncia scoppiettante.

Ilaria Gallione