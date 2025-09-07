Prima Categoria. In Coppa tre derby per le ravennati: Savarna-S.Rossa,. Centro Erika-Frugesport e Alfonsine-Fusignano

In attesa dell’inizio del campionato, si gioca anche il primo turno della Coppa Emilia di Prima Categoria. Le 128 squadre partecipanti alla terza serie regionale, sono state accoppiate all’interno del girone di appartenenza: dunque le ravennati divise tra F e G. Si gioca in gara secca e in caso si parità al 90’ si calceranno direttamente i rigori, formula che resterà invariata sino alla semifinale, mentre nella finalissima, per l’assegnazione della Coppa, in caso di parità al termine dei tempi regolari si disputeranno anche i supplementari.

Le dieci squadre ravennati di Prima Categoria vivranno anche tre derby, tutti originati dal girone F: al "Comunale" di Lavezzola, il neopromosso Centro Erika se la vedrà con il Frugesport, retrocesso dalla Promozione. Al "Brigata Cremona" l’Only Sport ospita il Real Fusignano mentre al "Guerrini" il Savarna se la vedrà con un’altra neopromossa, la Stella Rossa Casalborsetti. In trasferta – ma a Ospital Monacale – il Cotignola, ospite del Reno Molinella.

Tra le squadre del girone G, il Savio ospita il sempre ostico Vecchiazzano mentre la Virtus Faenza ritorna a giocare in Romagna ospitando la Pianta. Trasferta a Forlì per il Fosso Ghiaia contro il Carpena.

Programma Coppa Emilia Prima Categoria (1ª turno, ore 15,30). Girone F: Centro Erika Lavezzola-Frugesport, Only Sport Alfonsine-Real Fusignano, Reno Molinella-Cotignola (Stadio Comunale, Ospital Monacale), Savarna-Stella Rossa Casalborsetti. Girone G: Carpena-Fosso Ghiaia, Savio-Vecchiazzano, Virtus Faenza-Pianta.

u.b.