Prima categoria. Incisa-Reggello infiamma il Valdarno

Campionato verso il gran finale. Si gioca oggi alle 15 il 23° turno ricco di derby e incontri di alta classifica e sfide salvezza. La partita di cartello è senza dubbio la contesa di antiche tradizioni tra Incisa-Reggello, due società che sognano la Promozione. E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni per un match al cardiopalma. Altra gara di particolare rilievo è Audace Galluzzo-Cubino, con i locali che hanno bisogno della vittoria, contro la sorprendente capolista Cubino, per non perdere contatto con la zona play off. Terza gara clou è l’atteso derby del comune di Scandicci fra Casellina-Sporting Arno che promette scintille.

Girone C: Albacarraia-Sancascianese, Atl. Castello-Amici Miei, Barberino Tavarnelle-N.Novoli, Cerbaia-Isolotto, Gambassi-Folgor Calenzano, Jolo-Casale Fattoria, Quarrata Olimpia-Csl Prato, Barberino di Mugello-Ginestra.

Girone D: A. Levane-San Clemente, Audace Galluzzo-Cubino, Bibbiena-Belmonte, Casellina-Sporting Arno, Incisa-Resco Reggello, Pratovecchio-Chianti Nord, Rignanese-San Godenzo, Vaggio Piandiscò-Castelnuovese.

F. Que.