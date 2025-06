Prima categoria. Incisa, voglia di rilancio. Conferme e volti nuovi

L’Ideal Club Incisa vuole affrontare il campionato con un ruolo da protagonista. La società punta sulla linea della continuità, ma inserendo anche alcuni giocatori di qualità per dare un ulteriore potenziamento al gruppo.

"Nella formazione di Prima - afferma il nuovo dg Velio Farini - è stato riconfermato lo ‘zoccolo duro’: il portiere Palagi, i due centrali il capitano Tortoriello e Masi, a centrocampo la coppia Merola e Cassigoli e avremo sempre il centravanti e bomber Massa. Con altri giocatori e giovani pronti a mettersi in evidenza. Il nostro obiettivo è l’alta classifica e come minimo centrare i play off. Anche quest’anno abbiamo disputato gli spareggi promozione, ma superati dal Barberino Tavarnelle".

E’ il presidente Giancarlo Pasquini a ufficializzare i nuovi acquisti: "Faranno parte della prima squadra i nuovi acquisti: Emanuele Ermini, difensore dal Reggello; Niccolò Dolfi, difensore dal Piandiscò; Leonardo Fantoni, centrocampista dal Piandiscò; Andrea Scala, centrocampista dalla Gallianese; Luca Tonielli, attaccante dal Reggello; Damiano Dellera, esterno dal Galluzzo. Lo staff tecnico è stato confermato in blocco dopo l’ottimo lavoro svolto. Affrontiamo la nuova stagione con entusiasmo e professionalità, fiduciosi di far bene e volare in alto".

Squadra in ritiro dal 20 agosto, seguiranno delle amichevoli. Il mister è Francesco Martelloni con vice Christian Rosi e ds Fabio Lampredi".

Negli Juniores si riparte con tante conferme, fra le quali l’allenatore Giulio Biondi con vice Mirko Ferrero. "Anche in questa categoria - dice il vicepresidente Davide Biondi - vogliamo ben figurare e portare i migliori elementi in prima squadra. Fra le conferme l’attaccante Verdù che già lo scorso anno ha segnato tanto, compreso l’esordio con gol in prima squadra. Gli Juniores sono al secondo anno di attività. Lo scorso campionato avevano ben figurato con un ottimo quinto posto. Nello staff sono entrati nel ruolo di direttore generale Velio Farini e segretario Simone Desciutis".

Francesco Querusti