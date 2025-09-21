Prima categoria: inizia il campionato. Capezzano debutta sul campo di una neopromossa. Torrelaghese contro una matricola ambiziosa

Inizia il campionato di Prima categoria che si prospetta assai livellato verso l’alto vista la presenza di tante squadre allestite per provare a vincere: dal Capezzano alla Carrarese Giovani (di Da Pozzo e Bruzzi), dal Calci (che ha appena ingaggiato pure Elia Chianese) al Capannori (dove spicca Riccardo Benedetti) passando per Corsagna (di Battistoni), Porcari (di Frugoli) e Torrelaghese senza dimenticare l’Atletico Lucca (di Espeche). Insomma sarà un torneo grandi firme, impreziosito dalla presenza di tanti ex di categorie sopra.

Qui Capezzano. Partenza di campionato in trasferta per il Capezzano che va a Piazza al Serchio contro la neo-promossa di Edo Micchi. Dirigerà il match Giulio Sgaramella di Pistoia. L’allenatore capezzanotto Riccardo Coli ha tutti a disposizione e farà debuttare l’attesissimo bomber Brega che aveva saltato la prima di coppa per squalifica. Probabile formazione (4-3-2-1): 1 Bartelletti; 2 Dalle Luche, 5 Sacchelli, 6 Rocchiccioli, 3 L. Pardini; 8 M. Pacini (C), 4 L. Barsotti (Lampitelli), 11 Minichino; 10 Ste. Marinai, 7 Correia; 9 Brega.

Qui Torrelaghese. I gialloviola si misurano subito la febbre contro l’ambiziosissima matricola Carrarese Giovani guidata in panchina da Massimiliano Incerti. Si gioca alle 15.30 sul sintetico del Marco Polo Sports Center a Viareggio, dove dirigerà Leonardo Pingi di Pisa. Mister Riccardo Belluomini deve fare a meno solo di Ratti e Cappè. Il dubbio è in difesa (se schierarsi a 4 o a 3). Due i ballottaggi.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Bertini; 2 Ghilarducci (Zini), 5 De Masi, 4 E. Bonuccelli (C), 3 G. Martinelli; 7 Barozzi, 8 A. Borselli, 6 Grossi; 10 Petrucci (Maiorana); 9 Baroni, 11 Saviozzi.