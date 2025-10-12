Acquista il giornale
Prima categoria. Isolotto-Legnaia, derby d’altri tempi

Quarta giornata con inizio alle 15,30. Su tutte spicca il derby fiorentino di antiche tradizioni fra Isolotto-Audace Legnaia. Si gioca...

di FRANCESCO QUERUSTI
12 ottobre 2025
Quarta giornata con inizio alle 15,30. Su tutte spicca il derby fiorentino di antiche tradizioni fra Isolotto-Audace Legnaia. Si gioca allo stadio di via Pio Fedi ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni, anche in virtù dello stop del campionato di Serie A. Gara aperta a ogni risultato fra due squadre di valore con i biancorossi locali di mister Borghini in cerca di un pronto riscatto e il Legnaia che vuole dimostrare di avere un organico di qualità.

Le partite odierne nel girone C: Gallianese-Audace Galluzzo, Gambassi-Calenzano, Isolotto-Audace Legnaia, Novoli-Barberino di Mugello, Porta Romana-Poggio a Caiano, Quarrata-Reconquista, San Godenzo-Albacarraia, Sporting Arno-Daytona.

Nel girone E due le partite che riguardano le squadre del comprensorio fiorentini: Ambra-Incisa, con la formazione ospite di mister Martelloni e del ds Lampredi che vuole continuare la serie positiva sul difficile campo aretino; Chianti Nord-F. Arezzo dove il club di Strada in Chianti, allenato da Michelacci, gioca fra le mura amiche alla ricerca della prima vittoria stagionale.

