Prima Categoria - Ko contro il Modigliana. Cade il S.Pancrazio

Inizia domani il weekend in Prima Categoria con gli anticipi programmati che non vedono in campo formazioni ravennati. Squadre bizantine che, invece, sono scese sul terreno di gioco mercoledì sera: il San Pancrazio per gli ultimi minuti della gara sospesa al 16’ del secondo tempo – ci fu la doppia testata tra due giocatori ospiti con arrivo dell’ambulanza – a Modigliana sul punteggio di 1-0 per i locali. Ebbene il risultato non è più cambiato e il San Pancrazio resta penultimo da solo, visto che il Savio ha pareggiato 1-1 col Vecchiazzano: in gol prima Bandini (29’) per i locali, pareggio nella ripresa di Castellucci per gli ospiti. La gara era stata fatta ripetere per errore tecnico dell’arbitro.

Per la giornata in arrivo nel girone G, invece, occhi puntati su Fusignano per il gran derby tra Real, ora scivolato a metà classifica, e la capolista Bagnacavallo, trascinato dai gol di Camara e Ndiaye, mentre il Savarna – che segue a 3 punti – ospiterà proprio il San Pancrazio. Nel girone F, invece, è in programma a Faenza, lo scontro fratricida tra la Virtus e il Cotignola, al momento, seppur di poco, entrambe salve.

Programma Prima Categoria (24ª giornata, ore 14,30). Girone G: Sp. Predappio-S. Sofia (domani, ore 15). Domenica: Carpena-Vecchiazzano, Fosso Ghiaia-Savio, Marina-Only Sport Alfonsine, Modigliana-Pianta, Real Fusignano-Bagnacavallo, S. Vittore-Meldola, Savarna-S. Pancrazio.

Classifica: Bagnacavallo 45; Savarna 42; S. Vittore 41; S. Sofia 37; Pianta 34; Meldola 33; Modigliana 32; R. Fusignano 31; Vecchiazzano 30; Carpena, F. Ghiaia 28; Sp. Predappio 27; Savio, Only Sport 26; S. Pancrazio 25; Marina 10. Girone F: Fly-Savena (domani, ore 15). Domenica: P. Bubano-T. Pedagna, Basca-Fossolo, C. del Rio-Fontanelice, Dozzese-Murri, Funo-Reno Molinella, Pontevecchio-Libertas, Virtus Faenza-Cotignola.

u.b.