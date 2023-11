Prima categoria. La capolista. Massa Valpiana riceve il Pianella

Quattro incontri in programma per la decima giornata del girone E di Prima categoria col Massa Valpiana capolista che attende l’arrivo di un pericoloso Pianella. La formazione allenata da Madau è prima in classifica, ma i senesi che hanno 13 punti e sono quinti, sono un team da prendere con le molle, visto come fuori casa finora abbiano ottenuto una vittoria e due pareggi, non perdendo mai. In ottica playoff e playout, delicato derby maremmano tra Fonteblanda, dodicesimo con il rischio di finire nella zona calda della classifica, e Monterotondo, sesto con 10 punti. Per quanto la classifica ad oggi sia ancora corta, basti pensare che le due formazioni sono separate di tre punti, la posta in palio oggi iniziano ad essere importanti. Il Manciano di Maggio penultimo e unica squadra che finora non ha mai vinto, ospita la Casolese. Trasferta a Pomarance per l’Argentario, due squadre con gli stessi punti in classifica.