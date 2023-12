Prima categoria. La Centese allunga. Oggi tocca alle rivali rispondere

Torna alla vittoria la Centese nell’anticipo di alta classifica con gli orange del Galeazza, agguerrita rivale per la vittoria finale nello scorso campionato. I biancocelesti si sono imposti 3-1 nonostante "Briegel" Govoni non potesse disporre dello squalificato Frentaei e fosse alle prese con le precarie condizioni di Finessi, Busi, Garetto e Sassu, ma giovandosi del recupero del capocannoniere Pirreca, mentre il Galeazza potesse opporre al centro dell’attacco Thomas Govoni, capocannoniere del campionato con 21 gol l’anno scorso. Tre punti che consentono ai biancocelesti di tenere a distanza il Persiceto, staccata di ben otto lunghezze. I tifosi biancocelesti faranno il tifo per il Gallo, uscito dalla palude dei play out grazie a una serie di risultati di prestigio, vedi il successo al Bulgarelli proprio contro la Centese e il pareggio esterno a Porotto con la X Martiri. "Andremo a San Giovanni in Persiceto non solo per difenderci, ma per provare a giocarci la partita – sostiene Sergio Zambrini, allenatore dei galletti – Siamo consapevoli di affrontare una squadra forte, esperta, con tanti giocatori di categoria superiore. Per quanto ci riguarda stiamo attraversando un buon momento; oltre ai risultati, ultimamente ci sorride anche il gioco". La X Martiri proverà a tornare bella e vincente contro il Santa Maria Codifiume, una matricola che si sta ben comportando anche nella categoria superiore. Infine il Pontelagoscuro sarà a Poggio Renatico.

f. v.