Prima categoria. La Codigorese fa tris. Sorridono Copparo e Portuense

In Prima categoria arrivano subito due vittorie esterne importanti per le ambiziose Portuense e Copparo 2015. I rossoneri dell’esordiente Skabar in panchina sbancano il complicato campo dell’Olimpia Quartesana, al termine di un derby intenso e lottato, deciso da un calcio di rigore trasformato da Minarelli intorno al 20’ del secondo tempo. Tre punti sudati e sofferti anche per il Copparo, che rimonta l’iniziale vantaggio del Savarna e deve ringraziare ancora il bomber Granado: doppietta per lui, e vittoria per 2-1 per gli uomini di Borsari. Curiosità: tutti e tre i gol della partita sono stati segnati dal dischetto.

L’altro derby della giornata ha visto la Codigorese prevalere sul Consandolo: 1-3 il punteggio finale in favore degli uomini di Rosatti, grazie alle reti di Pavani, Guidi e Luciani. A nulla è valsa la rete della bandiera di Nicolasi per i padroni di casa, che dopo l’uscita dalla Coppa partono male pure in campionato. Il Pontelagoscuro soffre ad Alfonsine, è costretto a rincorrere l’iniziale svantaggio a firma di D’Amico per i padroni di casa, ma impatta sull’1-1 grazie al gol del giovane Moratelli, sempre più protagonista dopo il buon campionato dello scorso anno.

Parte con un pareggio anche l’avventura in Prima categoria del neopromosso Bando, che può ritenersi soddisfatto dell’1-1 conquistato sul campo del Frugesport: per gli argentani rete di Bianconi, ed una bella iniezione di fiducia in vista del prosieguo della stagione.