Prima categoria: la Coppa Toscana. AM Aglianese e Atletico Spedalino agli ottavi

Il calcio pistoiese avrà due rappresentanti agli ottavi di Coppa Toscana di Prima categoria. Questo il verdetto emesso dai sedicesimi di finale. Sono AM Aglianese e Atletico Spedalino ad aver staccato il pass per il turno successivo. I neroversi di Matteoni hanno strapazzato il Viaccia per 4-1: Mari ha aperto le danze, Cutini ha raddoppiato a metà del primo tempo, Gianotti ha calato il tris e Bettazzi ha propiziato l’autogol finale. I giocatori aglianesi potranno adesso pensare alla prossima giornata di campionato, con l’obiettivo di provare a ridurre l’attuale margine di cinque punti su cui può contare in classifica (girone B) l’Intercomunale Monsummano primo della classe: fare risultato pieno contro il CQS Tempio Chiazzano, in quest’ottica, sarà fondamentale.

Pollice alzato anche per l’Atletico Spedalino, vittorioso a Montemurlo contro il San Miniato Romaiano. Gli uomini di coach Filippo Ermini hanno vinto per 5-4 ai calci di rigore, dopo la chiusura dei tempo regolamentari sull’1-1 (gol di Carlesi). E proveranno adesso a sfruttare l’onda lunga emotiva della vittoria per provare a conquistare il primo successo in campionato, considerando che finora l’Atletico ha agguantato 2 punti in cinque partite: testa, gambe e cuore al match interno di domenica prossima contro il Viaccia, che può davvero rappresentare la svolta tanto attesa.

