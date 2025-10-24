Prima categoria: la Coppa Toscana. AM Aglianese e Atletico Spedalino agli ottavi
Poker (4-1) dei neroverdi al Viaccia, la squadra di Ermini supera ai rigori il San Miniato Romaiano
Il calcio pistoiese avrà due rappresentanti agli ottavi di Coppa Toscana di Prima categoria. Questo il verdetto emesso dai sedicesimi di finale. Sono AM Aglianese e Atletico Spedalino ad aver staccato il pass per il turno successivo. I neroversi di Matteoni hanno strapazzato il Viaccia per 4-1: Mari ha aperto le danze, Cutini ha raddoppiato a metà del primo tempo, Gianotti ha calato il tris e Bettazzi ha propiziato l’autogol finale. I giocatori aglianesi potranno adesso pensare alla prossima giornata di campionato, con l’obiettivo di provare a ridurre l’attuale margine di cinque punti su cui può contare in classifica (girone B) l’Intercomunale Monsummano primo della classe: fare risultato pieno contro il CQS Tempio Chiazzano, in quest’ottica, sarà fondamentale.
Pollice alzato anche per l’Atletico Spedalino, vittorioso a Montemurlo contro il San Miniato Romaiano. Gli uomini di coach Filippo Ermini hanno vinto per 5-4 ai calci di rigore, dopo la chiusura dei tempo regolamentari sull’1-1 (gol di Carlesi). E proveranno adesso a sfruttare l’onda lunga emotiva della vittoria per provare a conquistare il primo successo in campionato, considerando che finora l’Atletico ha agguantato 2 punti in cinque partite: testa, gambe e cuore al match interno di domenica prossima contro il Viaccia, che può davvero rappresentare la svolta tanto attesa.
G. F.
