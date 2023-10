Prima categoria. La corsa del Savio non si ferma. Il Frugesport piegato dal Carpena

Prosegue la galoppata del Savio, nel girone G di Prima Categoria. Infatti gli adriatici si impongono 2-0 in casa del Fosso Ghiaia grazie alla doppietta di Jacopo Pasi e restano primi da soli, con 3 punti di vantaggio sulla Pianta. Vittima dei forlivesi il Santagata Sport, piegato soltanto 1-0, e in pieno recupero, da Agosta. Perdono invece contatto Edelweiss e San Vittore, fermati sul pari rispettivamente da Real Fusignano e Meldola. Al gruppo delle terze con 13 punti si aggiunge il Carpena che regola 2-1 il Frugesport cui non basta il gol del solito Karim Bangoura. In coda, significativo passo avanti del Savarna, che vince 1-0 a Santa Sofia. Nel girone E, la Virtus Faenza vince in rimonta 2-1 in casa dello United Montefredente del capocannoniere del gruppo, Bartoli: decisiva la doppietta di Gamberi (il secondo gol nel recupero), salito a 5 gol nel torneo.

Risultati Prima Categoria 7ª giornata. Girone G: Pol. 2000-A. Romagna 0-0, Carpena-Frugesport 2-1 (8’ pt e 9’ st Agazzi (C), 40’ st Bangoura), F. Ghiaia-Savio 0-2 (39’ pt e 45’ pt Pasi), Modigliana-Sp. Predappio 5-0, Pianta-Santagata Sport 1-0 (47’ st Agosta), R. Fusignano-Edelweiss 0-0, S. Vittore-Meldola 3-3, S. Sofia-Savarna 0-1 (26’ st Asturi). Classifica: Savio 18; Pianta 15; Edelweiss, Carpena, S. Vittore 13; Modigliana, Frugesport, Meldola 12; Sp. Predappio 11; Savarna 8; S. Sofia 7; Pol. 2000 6; Santagata Sport, F. Ghiaia 5; A. Romagna, R. Fusignano 4. Girone E: Basca-Ceretolese 3-0, Dozzese-S. Benedetto 1-2, La Dozza-S. Imolese 0-0, Petroniano-Valsetta 3-0, Pontevecchio-C. S. Pietro 3-3, Porretta-C. del Rio 0-2, R. Casalecchio-T. Pedagna 1-4, Utd. Montefredente-Virtus Faenza 1-2 (7’ pt Monari (M), 17’ st e 46’ st Gamberi). Classifica: S. Benedetto, Petroniano 19; La Dozza 16; Basca, T. Pedagna 12; Sesto Imolese 11; Virtus Faenza, Ceretolese 9; Pontevecchio, Valsetta 8; R. Casalecchio 7; Utd. Montefredente, Dozzese, C. S. Pietro, C. del Rio 6; Porretta 2.