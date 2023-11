Prima categoria La formazione di Dati, a segno con Mirko Biagini, non segnava da tre turni. Mariani para un rigore nel finale. Sorride il Romagnano, un punto per Mulazzo e Serricciolo

GIOVANI VIA NOVA

0

ROMAGNANO

1

GIOVANI VIA NOVA: Niccolai, Iacopini, Mascani (81’ Masini), De Masi, Carfagna, Borri, Cullhaj (71’ Manuli), Tardiola (71’ Zapparata), Spanò (71’ Bicchieri), Venturini, Capecchi (81’ Bertelli). A disp. Della Corte, Bardelli, Mazzei, Frediani. All. Pacini.

ROMAGNANO: Mariani, Bongiorni, Mussi, Viaggi (58’ Mancini), De Angeli, Maestrelli, Colasanto, Domenici, Biagini Mir. (83’ Fruzzetti), Barbetti, Corsi (79’ Bertelloni). A disp. Biagi, Manzo , Boemio, Biagini Mar., Doretti. All. Dati.

Arbitro: Lenge di Firenze.

Marcatori: 10’ Mir. Biagini (R).

Note: 80’ Mariani (R) para un rigore a Venturini.

PIEVE A NIEVOLE – Ritrova il successo il Romagnano che al 10’ interrompe l’astinenza dal gol che durava da 3 incontri. E’ Barbetti a fornire l’assist per il diagonale vincente di Mirko Biagini, inventato punta centrale per l’assenza di tutti gli attaccanti. Una volta in vantaggio gli amaranto di Michele Dati riescono a difendersi con ordine limitando i pericoli. A metà ripresa i padroni di casa operano un triplice cambio per tentare il tutto per tutto e all’80’ riescono a procurarsi un calcio di rigore per un fallo commesso da Maestrelli. Mariani, però, è strepitoso nel parare il tiro dal dischetto di Venturini. Il portierone romagnanese in precedenza aveva già compiuto un altro paio di interventi provvidenziali. L’ultimo brivido lo procura capitano Carfagna che in una mischia in area fallisce il pareggio non trovando la porta da ottima posizione.

Gian. Bond.