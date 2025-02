Prima categoria. La leader Camerino a Castelraimondo

Angelo Ortolani, tecnico della Folgore Castelraimondo, presenta le gare della 4ª giornata di ritorno di Prima categoria.

Real Elpidiense-Casette d’Ete: "È uno scontro playout e l’Elpidiense deve sfruttare il fattore campo: 1".

Argignano-Montecassiano: "Arginano sta lottando per la salvezza, gioca in casa e deve fare 3 punti, ma non sarà facile perché il Montecassiano ha qualità: 1X".

Belfortese-Montecosaro: "I locali stanno attraversando un bel momento di forma, sono una formazione di valore con le carte in regola per stare nelle zone altissime della classifica e giocano in casa: 1".

Elite Tolentino-Portorecanati: "Per il Portorecanati si profila una gara complicata in casa dell’Elite: 1X".

Folgore Castelraimondo-Camerino: "Arriviamo con qualche defezione al derby, ma siamo pronti per dare battaglia".

San Claudio-Passatempese: "La Passatempese ha affidato la panchina all’esperto Massimo Lombardi che debutta in una gara insidiosa. Penso che possa finire in parità".

Urbis Salvia-Borgo Mogliano: "L’Urbis Salvia ha il gigantesco peso della penalizzazione (-12) e sta facendo fatica a risalire la china, Mogliano è sulla scia della capolista Camerino. Di fronte squadre che devono vincere: 12".

Potenza Picena-Montemilone Pollenza: "Un bel confronto. Il Potenza Picena ha il vantaggio di giocare in casa anche se sta quasi segnando il passo al contrario degli avversari che sono in buona condizione: 1X".