Prima categoria. La leader Settempeda allunga decisa il passo

Allunga il passo la Settempeda in vetta al girone C di Prima categoria con la squadra che approfitta del passo falso della Vigor Montecosaro. Da segnalare l’importante successo esterno della Cingolana. I risultati: Folgore Castelraimondo-Vigor Montecosaro 2-1 (29’ Dashi, 40’ st Tidei, 45’ st rig. Bisbocci); Montecassiano-Caldarola 1-0 (1’ st Giri); Montecosaro-Camerino 1-1 (36’ Duca, 42’ st Chierichetti); Passatempese-Esanatoglia 2-0; Pinturetta Falcor-San Francesco Cingolana 1-2 (20’ Tittarelli, 28’ Raffaeli, 43’ st Ippoliti); Portorecanati-San Claudio 0-0; Settempeda-Elite Tolentino 2-0 (6’ e 46’ st Quadrini). Oggi: Montemilone Pollenza-Urbis Salvia. Classifica. Settempeda 52; Vigor Montecosaro 46; Montecassiano* 42; San Claudio 39; Passatempese, Folgore Castelraimondo 34; Portorecanati 31; Elite Tolentino 29; Camerino 27; Cingolana San Francesco 26; Montecosaro 24; Urbis Salvia, Caldarola 23; Pinturetta Falcor, Montemilone Pollenza 22; Esanatoglia* 14. * una gara in meno