Prima categoria: la novità. Fusione ok: ecco il CQS Tempio Chiazzano

Ai nastri di partenza del prossimo campionato di Prima categoria ci sarà una nuova società, a rappresentare Pistoia: si chiamerà CQS Tempio Chiazzano ed è nata dagli sforzi congiunti di entrambe le compagini. A comporla sono da un lato il CQS Pistoia, tredicesimo nel girone A di Prima categoria 2024/25, e dall’Unione Tempio Chiazzano (retrocessa in Seconda dopo aver chiuso all’ultimo posto).

La nuova società, spiegano i promotori di questa unione, sarà composta da un mix di dirigenti provenienti dalle due anime: nei prossimi giorni verranno comunicate le cariche e il nuovo consiglio direttivo. Oltre al campionato di Prima Categoria 2025/26 ed alla Coppa Toscana di Prima, la nuova realtà prenderà parte anche al campionato Juniores provinciali, Allievi provinciali e Giovanissimi provinciali (ed avrà una scuola calcio).

Sono già state annunciate le prime pedine: Claudiu Dumitru sarà il responsabile del settore giovanile e della scuola calcio, mentre Marco Morandi sarà il direttore sportivo. Annunciati anche gli allenatori: Marco Limetti allenerà la squadra juniores, mentre Alessandro Nencini (che nell’annata che sta per chiudersi ha guidato proprio il Chiazzano) sarà il mister della prima squadra. L’obiettivo resta quello di una stagione positiva, per poi alzare eventualmente l’asticella a seconda dei riscontri che arriveranno via via.

Giovanni Fiorentino