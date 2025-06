Prima categoria. La nuova dirigenza della AM Aglianese

"Siamo passati nell’arco di una stagione da 30 a 300 tesserati, considerando anche la scuola calcio. Una realtà completamente differente rispetto agli Amici Miei, alla quale eravamo abituati. Non commettere qualche errore era quindi impossibile, ma abbiamo fatto tesoro di questi mesi. E lo dimostra il fatto di aver investito in figure professionali di alto livello". Lorenzo Mazzetti, uno dei presidenti dell’AM Aglianese, ha così presentato il nuovo organigramma tecnico della società che punta a tornare in Serie D attraverso un progetto pluriennale. Il club ha puntato sull’ex calciatore di Serie A ed ex tecnico del Prato Vincenzo Esposito come direttore generale, su Fabrizio Spagnuolo come direttore tecnico, su Antonio Lo Iacono come direttore sportivo e Alessandro D’Ambrosio come responsabile del settore giovanile. Il nuovo quadrumvirato tecnico è stato presentato ieri in Comune, alla presenza della dirigenza, del sindaco Luca Benesperi e dell’assessore allo sport Tommaso Allori.

La rinnovata AM Aglianese punta anche sulle strutture: a breve dovrebbero partire i lavori per il sintetico sul Franchi, mentre d’intesa con il Comune è stato presentato un progetto alla regione da mezzo milione di euro per i nuovi spogliatoi. A livello di prima squadra, che ripartirà dalla Prima Categoria, l’obiettivo è quello di tentare il salto in Promozione e non a caso è stato scelto come diesse proprio Lo Iacono, che ha centrato l’impresa con lo Jolo. Mazzetti ha infine esternato l’intenzione di proporre abbonamenti al prezzo simbolico di un euro, per fidelizzare gli aglianesi. E ha invitato la comunità alla cena che si terrà allo stadio, in pista, il prossimo 29 giugno. "Ringrazio la dirigenza del club per il lavoro e l’impegno – ha chiosato Benesperi – una dirigenza che ha dimostrato di voler fare un salto di qualità E di arrivare con il tempo a riconquistare quella Serie D che è stata tolta ad Agliana".

Giovanni Fiorentino