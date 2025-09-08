Prima categoria, la presentazione della squadra. Entusiasmo a Lerici: "Vogliamo divertirci»

Grande entusiasmo e tanta voglia di recitare il ruolo da protagonista in casa Lerici promto a disputare il campionato di Prima categoria. Clima di festa in occasione della presentazione ufficiale della squadra alla Rotonda Vassallo. "Sono molto soddisfatto del gruppo che si sta formando – afferma il presidente Jacopo Carro. Quest’anno abbiamo deciso di sposare il progetto con mister Andrea Gatti e tutto il suo staff che ha grande esperienza in categorie sino alla serie D. Come obiettivi abbiamo quelli di divertirci e crescere sia come gruppo che come società. Poi quello che verrà lo deciderà solo il campo". Presenti all’evento anche il vicesindaco di Lerici Marco Russo e l’assessore allo sport Massimo Carnasciali che hanno augurato alla squadra un cammino brillante. Nell’occasione sono stati presentati squadra e staff.

Rosa giocatori. Portieri: Mattia Calzetta, Andrea Manfredi, Alessio Pagani. Difensori: Simone Bellotti, Andrea Milone, Giacomo Losso, Paolo Liotti, Stefano Palagi, Gabriele Mora. Centrocampisti: Simone Bechere, Gianmaria Maglione, Luca Sturlese, Giacomo Angelotti, Elmo Vicini, Lorenzo Seghi. Esterni: Pietro Lattanzi, Lorenzo Broccini, Nicholas Pesalovo, Gega Klaudio, Samuele Barcio, Lorenz Shqypi, Attaccanti: Marco Verona, Endi Gionaj, Luca Caprino.

Staff dirigenziale e tecnico. Presidente: Jacopo Carro. Vicepresidente: Moira Carro. Direttore generale: Thomas Vignoli. Direttore sportivo: Manuel Pinotti. Allenatore: Andrea Gatti. Viceallenatore e match analyst: Christopher Bergamaschi. Preparatore atletico: Davide Ravenna. Preparatore portieri: Massimiliano Ranghetti. Assistente tecnico: Johnny Mora. Lo staff del settore giovanile, che vede ora la luce, è ancora in divenire. Quello che è certo che il ruolo di responsabili verrà ricoperto da Alessia Marcesini e Simone Bertonati.

Ilaria Gallione