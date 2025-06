Prima Categoria, la storia

Una storia da raccontare, quella de la Zeta Club, nata nel Marzo del 1972 e poi del Salvano Calcio, nato nel 2023, entrambe volute dal quasi ottuagenario Gianni Trasatti, nato e residente a Salvano, noto a tutti nel quartiere. Queste due squadre sono legate da una curiosa coincidenza all’interno del terreno di gioco realizzato a Salvano quasi per intero dai soci del club nel 1983.

La Zeta Club, si iscrisse alla Figc nel 1974/75 e fu fin da subito inserita nel Campionato di Seconda Categoria, grazie all’influenza dell’indimenticabile sangiorgese Luigi Vitali, a tutti noto come Gigino, che a quei tempi era Consigliere della Lega Nazionale Dilettanti. La squadra disputava le sue partite presso il Campo Vecchio di Porto San Giorgio e dopo qualche anno retrocesse ma non appena potette trasferirsi al nuovo campo di Salvano, vinse il suo primo Campionato di Terza Categoria: 1983/84.

Poi, l’anno successivo, stagione 1984/85, dopo un altro campionato eccellente in Seconda Categoria col primo posto a pari merito col Campiglione, disputò lo spareggio allo stadio "Recchioni" di Fermo ed ebbe la meglio per 1-0 approdando così in Prima Categoria.

Passano quarant’anni esatti da quella vittoria della Zeta Club in Terza Categoria che il neonato Salvano Calcio esordisce e si aggiudica lo stesso torneo ma nel 2023/24. E poi, storia recente, affronta la Seconda Categoria, si piazza al terzo posto in classifica ma vince le 2 partite dei play off e affronta lo spareggio/promozione col Castignano: ancora una volta al Recchioni di Fermo, ancora una vittoria, stavolta per 2-1, e nuova promozione in Prima Categoria.

A quarant’anni di distanza, una soddisfazione enorme per il deus ex machina Gianni Trasatti e insieme a lui per il giovane presidente Alessandro Santini, per tutti gli altri soci e gli entusiasti tifosi accorsi in circa mille per la finale. E adesso tutti si chiedono: quale miracolo sportivo farà Gianni Trasatti fra altri 40 anni?