Prima categoria. La Vigor Montecosaro pareggia in casa e la capolista Settempeda allunga il passo

La Settempeda, capolista del girone C di Prima categoria, vince a Esanatoglia e allunga il passo approfittando del pareggio interno della Vigor Montecosaro che non sfrutta le tante occasioni. Finisce in parità il derby tra Camerino e Folgore Castelraimondo. Ecco i risultati e i marcatori della 22ª giornata: Caldarola-Montemilone Pollenza 2-2 (6’ Ventresini, 24’ Gianfelici, 29’ rig. Bartolini, 45’ st Alessandro Staffolani); Camerino-Folgore Castelraimondo 0-0; Cingolana San Francesco-Montecassiano 1-4 (26’ Pigliacampo, 6’ st Falappa, 15’ st Dario, 30 e 38’ st Raimondi); Elite Tolentino-Portorecanati 1-0 (48’ st Iacopini); Esanatoglia-Settempeda 1-3 (2’ st Piccolini, 9’ st Eclizietta, 35’ st Montanari, 39’ st Castellano); San Claudio-Montecosaro 3-0 (18’ e 27’ Sinigallia, 34’ st Tefoni); Urbis Salvia-Passatempo 1-1 (45’ Rossini, 30’ st Curzi); Vigor Montecosaro-Pinturetta Falcor 1-1 (20’ st Pacini, 47’ st Guermandi).

Classifica. Settempeda 49; Vigor Montecosaro 46; Montecassiano* 39; San Claudio 38; Passatempese, Folgore Castelraimondo 31; Portorecanati 30; Elite Tolentino 29; Camerino 26; Cingolana San Francesco, Montecosaro, Urbis Salvia, Caldarola 23; Pinturetta Falcor, Montemilone Pollenza 22; Esanatoglia* 14. * una gara in meno