Prima categoria. La Virtus Faenza ai quarti di Coppa

Un’ottima Virtus Faenza conquista i quarti di finale di Coppa Emilia-Romagna di Prima Categoria, battendo 2-1 i forlivesi dell’Edelweiss Forlì, formazione protagonista nel girone G assieme a tutte le altre squadre ravennati. I faentini si portano sul 2-0 grazie ad un gol per tempo di Merendi e Shermadhi e solo nel finale subiscono il gol di Pellegrino che, però, non cambia la formazione qualificata. Meno fortunato, invece, il Santagata Sport che cade 1-0 a Gallo, la cui rete decisiva è messa a segno su rigore al 42’ del primo tempo da Jardi. Gallo che, peraltro, era in 10 sin dal 24’ del primo tempo per l’espulsione di Tonioli. Ferrari a segno in inferiorità numerica e poi bravi a difendere il vantaggio. Risultati Coppa Emilia-Romagna, Prima Categoria (ottavi di finale): Virtus Faenza-Edelweiss 2-1 (22’ pt Merendi (VF), 22’ st Shermadhi (V), 41’ st Pellegrino), Gallo-Santagata Sport 1-0 (42’ pt rig. Jardi), La Dozza-Colombaro 0-1, Riccione-Young Santarcangelo 2-1, Daino S. Croce-Povigliese 1-1, 5-4 ai rigori, Quattro Castella-Solignano 3-1, Spes Borgo Trebbia-Casalese 0-5, Real Casalese-Polinago 1-1, 6-5 ai rigori. Qualificate ai quarti: Virtus Faenza, Gallo, Colombaro, Riccione, Daino, Quattro Castella, Casalese, Real Casalecchio.

u.b.