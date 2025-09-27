Prima Categoria - L’anticipo: riceve il Cotignola. L’Alfonsine alle 15

Terza giornata di campionato per le ravennati impegnate in Prima Categoria. Nel girone F anticipa ad oggi il derby del "Brigata Cremona" tra Only Sport Alfonsine e Cotignola, entrambe ferme a 1 punto. Tutte le altre ravennati sono impegnate in casa: Il Centro Erika contro il fanalino di coda – ancora a 0 – Olimpia Quartesana mentre il Frugesport affronta la Nuova Codigorese che lo appaia in classifica. Avversario impegnativo per la Stella Rossa che ospita la Portuense Etrusca, una delle tre prime. Real Fusignano e Savarna (entrambe a 3 punti) saranno opposte rispettivamente a Copparo e Reno Molinella, le altre due formazioni a punteggio pieno. Nel girone G, il Savio guarda tutti dall’alto, unico ad aver vinto entrambe le gare: ospita il Tozzona Pedagna. Virtus Faenza e Fosso Ghiaia, che inseguono a 2 punti, se la vedranno rispettivamente con Meldola ed Edelweiss. Programma Prima Categoria (3ª giornata, ore 15,30). Girone F (oggi): Only Sport-Cotignola (ore 15). Domani: Centro Erika-Olimpia Quartesana, Consandolo-P. Bubano, Frugesport-N. Codigorese, Pontelagoscuro-Bando (Stadio Villani, Masi Torello), Real Fusignano-Copparo, Stella Rossa-Portuense, Savarna-Reno Molinella. Classifica: Reno Molinella, Portuense, Copparo 6; Bando, Pontelagoscuro 4; Savarna, C. Erika, N. Codigorese, Real Fusignano 3; P. Bubano, Consandolo, St. Rossa, Cotignola, Frugesport, Only Sport 1; O. Quartesana 0. Girone G (oggi): Forlimpopoli-Modigliana (ore 15), Fiumanese-Pianta. Domani: Fosso Ghiaia-Edelweiss, Meldola-Virtus Faenza, Santa Sofia-Fontanelice, Savio-Tozzona Pedagna, Stella Azzurra Zolino-Carpena, Vecchiazzano-Castel del Rio. Classifica: Savio 6; Meldola, F. Ghiaia, Edelweiss Virtus Faenza 4; Forlimpopoli, Vecchiazzano 3; C. del Rio, Fiumanese, Fontanelice, St. Azzurra, T. Pedagna 2; S. Sofia, Modigliana 1; Pianta, Carpena 0.

u.b.