Prima categoria. Lavezzola choc. Balella si dimette

Con una mossa piuttosto sorprendente, il tecnico Andrea Balella ha rassegnato le sue dimissioni dal Centro Erika Lavezzola, formazione che l’allenatore aveva contribuito in maniera determinante a portare in Prima Categoria. Alfonsinese classe 1972, Andrea Balella ha lavorato quasi sempre nella sua carriera con le formazioni giovanili, prima della chiamata del Centro Erika come primo allenatore di una prima squadra. Ereditata una squadra dopo un inizio non semplice, lo scorso hanno, ha avuto il grande merito – una volta chiamato dal diesse (nonché cofondatore) del club di Lavezzola, Paolo Pipitone, di rasserenare l’ambiente e renderlo perfetto per l’impresa con la salita in Prima al terzo anno dall’ingresso nei campionati federali. L’approdo in Prima sembrava l’inizio di una nuova avventura, nazione diretta contro il Frugesport – il primo weekend di settembre quale primo impegno ufficiale.