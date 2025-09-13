Prima Categoria. Lavezzola sfida Bubano

Inizia oggi il weekend di Prima Categoria, dopo il turno di Coppa Emilia. Dunque si cercheranno conferme sulle indicazioni ricevute dalla Coppa: in particolare dalla neopromossa Centro Erika Lavezzola che debutta oggi nella categoria dopo il successo per 2-0 contro il Frugesport. Per i nerazzurri, inseriti nel girone F, ci sono gli imolesi del Placci Bubano, travolti 4-1 in Coppa dall’Olimpia Quartesana. Domani si gioca, nello stesso raggruppamento, il derby di Fusignano tra il Real e il Cotignola, mentre il Frugesport ospita il Bando. Torna in Prima anche la Stella Rossa che allo "Zangaglia" se la vedrà con il Reno Molinella mentre al "Guerrini" di Savarna arriva il Copparo. L’anticipo del girone G è tutto forlivese, con la sfida tra il Santa Sofia e l’Edelweiss, appena retrocesso, dopo aver festeggiato due promozioni in due anni. Domani tutte gare casalinghe per le formazioni ravennati: Fosso Ghiaia e Savio, ospitano rispettivamente il neo retrocesso Forlimpopoli e la Pianta mentre la Virtus Faenza, tornata nel girone tipicamente romagnolo, ospita gli imolesi del Tozzona Pedagna, avversarie anche con lo scorso anno con il Tozzona qualificato per i playoff – ma a soli 2 punti dalla vincitrice Dozzese – ovviamente mentre la salvezza della Virtus è arrivata grazie ai playout. Programma Prima Categoria (1ª giornata, ore 15,30). Girone F: Centro Erika-Placci Bubano. Domani: Consandolo-Nuova Codigorese, Frugesport-Bando, Olimpia Quartesana-Portuense, Only Sport Alfonsine-Pontelagoscuro, Real Fusignano-Cotignola, Stella Rossa Casalborsetti-Reno Molinella, Savarna-Copparo. Girone G: Santa Sofia-Edelweiss. Domani: Fiumanese-Fontanelice, Fosso Ghiaia-Forlimpopoli, Meldola-Carpena, Savio-Pianta, Stella Azzurra Zolino-Castel del Rio, Vecchiazzano-Modigliana, Virtus Faenza-Tozzona Pedagna.

u.b.