Prima categoria, le previsioni di Ortolani. "Montegiorgio-Belforte big match. San Claudio, momento d’oro»

Le gare della settima giornata del girone C di Prima categoria presentate dall’allenatore Angelo Ortolani (foto).

Adriatica Porto Recanati-Elite Tolentino: "È vero che siamo ancora agli inizi ma la partita è una sorta di spareggio tra squadre che non possono sbagliare risultato. Credo che una festeggerà: 1-2".

Montecassiano-Appignano: "Al momento gli ospiti non stanno rispettando le aspettative della vigilia e sarà una gara in cui non vedo la possibilità di un pareggio: 1-2".

Montecosaro-Loreto: "Il Loreto può fare un buon torneo e fa visita a un Montecosaro che non sta vivendo un momento felice: X2".

San Claudio-Montemilone Pollenza: "Il San Claudio si è presentato con le carte in regola per essere un’outsider e sta facendo talmente bene da essere in vetta, anche se non era pronosticabile all’inizio. C’è entusiasmo e ha il vantaggio del fattore campo:1".

Cluentina-Pinturetta Falcor: "Si sfidano squadre che stanno facendo bene e non mi sorprenderei in un pareggio".

Montegiorgio-Belfortese: "Gara di cartello con la Belfortese che vorrà fare di tutto per tornare in testa, ma non sarà facile a Montegiorgio: 1X".

Santa Maria Apparente-Folgore Castelraimondo: "La Folgore è stata costruita per essere protagonista e sta rispettando le aspettative. Può mettere a segno il blitz".

Porto Potenza-Potenza Picena: "Il Potenza Picena deve recuperare terreno a casa di un Porto Potenza in difficoltà, il derby può sempre nascondere qualche sorpresa, ma dico 2".