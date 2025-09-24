Prima categoria: le sfide odierne. Coppa Toscana, in palio due pass

La prima giornata di campionato di Prima Categoria è andata in archivio la scorsa domenica. Per alcune società di Pistoia e provincia, però, oggi sarà già ora di tornare in campo: c’è la terza giornata di Coppa Toscana da onorare, che per qualche formazione può rappresentare un percorso parallelo da provare a portare avanti sino in fondo. Si comincia nel pomeriggio alle 15:30, con quello che è sulla carta l’incontro più equilibrato del lotto: Montagna Pistoiese – Atletico Spedalino. Entrambe le compagini hanno pareggiato nei precedenti impegni con il CQS Tempio Chiazzano (che guida quindi la graduatoria con 2 punti, avendo però già giocato entrambe le gare previste). A Gavinana, la Montagna di coach Zinanni tenterà di mettersi alle spalle la sconfitta in campionato con il Fornacette, regolando lo Spedalino di Ermini animato dagli stessi intenti. L’attenzione andrà quindi allo Strulli, alle 20:30: Intercomunale Monsummano e Quarrata si contenderanno il passaggio nel turno. Anche in questo caso, tutte le due le contendenti sono reduci da un pari nel precedente impegno nella competizione con l’AM Aglianese. Il Monsummano di Panati arriva da un successo esterno in campionato contro lo Staffoli, mentre i quarratini di Diodato hanno perso contro il Poggio a Caiano. Un motivo in più per dare il 110%.

G.F.