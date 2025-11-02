Prima categoria. L’Fc Osimo continua a vincere. I senzatesta prendono il largo

Vince ancora l’Fc Osimo che allunga in classifica. Ora il vantaggio degli osimani è di sei punti sul Borghetto (girone B). Nel C pari del Loreto. Prima categoria, 7^ giornata.

Girone B. Argignano-Borghetto 1-1, Borgo Minonna-Passatempese 1-0, Castelleonese-Cingolana 2-2, Fc Osimo-Filottranese 3-1, Barbara Monserra-Cupramontana 1-1, Le Torri Castelplanio-Pietralacroce 1-1, Real Cameranese-Olimpia Marzocca 1-0, Staffolo-Castelbellino 4-0.

Classifica: Fc Osimo 19; Borghetto 13; Olimpia Marzocca 12: Argignano. Borgo Minonna e Passatempese 10; Staffolo, Castelleonese, Real Cameranese e Le Torri 9; Barbara Monserra, Cingolana e Filottranese 7; Castelbellino 6; Pietralacroce 5; Cupramontana 2.

Prossimo turno: Borghetto-Fc Osimo, Castelbellino-Real Cameranese, Cingolana-Staffolo, Cupramontana-Argignano, Filottranese-Borgo Minonna, Olimpia Marzocca-Le Torri Castelplanio, Passatempese-Castelleonese, Pietralacroce-Barbara Monserra.

Girone C Oggi: Porto Potenza-Potenza Picena. Ieri: Cluentina-Pinturetta 2-0, Montegiorgio-Belfortese 1-0, Portorecanati-Elite Tolentino 5-1, Montecassiano-Appignanese 3-2, Montecosaro-Loreto 1-1, San Claudio-Montemilone Pollenza 0-1, Santa Maria Apparente-Castelraimondo 1-2.

Classifica: Castelraimondo 17; Montegiorgio 16; San Claudio 15; Belfortese 13; Montecassiano 12; Pinturetta e Cluentina 11; Montemilone P. e Loreto 9; Potenza Picena 8; Portorecanati 7; Appignanese e Santa Maria Apparente 6; Montecosaro 5; Elite Tolentino 2; Porto Potenza 1.

Prossimo turno: Appignanese-Montecosaro, Belfortese-Porto Potenza, Castelraimondo-Montegiorgio, Elite Tolentino-Montecassiano, Loreto-Cluentina, Montemilone Pollenza-Santa Maria Apparente, Pinturetta-San Claudio, Potenza Picena-Portorecanati.