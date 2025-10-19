Prima categoria. L’Fc Osimo non si ferma più. Cinquina al Cupramontana

Altro pokerissimo di Fc Osimo. Prima Categoria, 5^ giornata (ore 15:30). Girone B. Argignano-Pietralacroce 1-0, Real Cameranese-Cingolana 1-1, Borghetto-Filottranese 1-1, Castelleonese-Borgo Minonna 0-2, Fc Osimo-Cupramontana 5-0, Barbara Monserra-Olimpia Marzocca 1-3, Le Torri Castelplanio-Castelbellino 0-0, Staffolo-Passatempese 1-0.

Classifica: Fc Osimo 13; Olimpia Marzocca, Borghetto e Argignano 9; Le Torri 8; Castelleonese e Passatempese 7; Borgo Minonna, Filottranese e Real Cameranese 6; Barbara Monserra, Staffolo e Castelbellino 5; Pietralacroce 4; Cingolana 3; Cupramontana 1.

Prossimo turno: Borgo Minonna-Staffolo, Castelbellino-Barbara Monserra, Cingolana-Le Torri Castelplanio, Cupramontana-Borghetto, Filottranese-Castelleonese, Olimpia Marzocca-Argignano, Passatempese-Real Cameranese, Pietralacroce-Fc Osimo.

Girone C. Oggi: Porto Potenza-Castelraimondo. Ieri: Santa Maria Apparente-San Claudio 0-1, Cluentina-Appignanese 1-1, Montegiorgio-Montemilone Pollenza 2-0, Portorecanati-Belfortese 1-1, Loreto-Pinturetta 0-2, Montecassiano-Potenza Picena 1-1, Montecosaro-Elite Tolentino 1-1.

Classifica: Belfortese e Montegiorgio 13; S,Claudio 12; Pinturetta 10; Castelraimondo 8; Montecassiano e Appignanese 6; Montemilone P., Potenza Picena, S.M.Apparente, Loreto e Cluentina 5; Portorecanati e Montecosaro 4; E.Tolentino 2; Porto Potenza 0.

Prossimo turno: Appignanese-Loreto, Belfortese-Montecassiano, Castelraimondo-Portorecanati, E.Tolentino-Cluentina, M.Pollenza-Por.Potenza, Pinturetta-S.M.Apparente, Pot.Picena-Montecosaro, S.Claudio-Montegiorgio.