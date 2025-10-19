Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Prima categoria. L’Fc Osimo non si ferma più. Cinquina al Cupramontana

Prima categoria. L’Fc Osimo non si ferma più. Cinquina al Cupramontana

Altro pokerissimo di Fc Osimo. Prima Categoria, 5^ giornata (ore 15:30). Girone B. Argignano-Pietralacroce 1-0, Real Cameranese-Cingolana 1-1, Borghetto-Filottranese 1-1,...

di MICHELE CARLETTI
19 ottobre 2025
Altro pokerissimo di Fc Osimo. Prima Categoria, 5^ giornata (ore 15:30). Girone B. Argignano-Pietralacroce 1-0, Real Cameranese-Cingolana 1-1, Borghetto-Filottranese 1-1,...

Altro pokerissimo di Fc Osimo. Prima Categoria, 5^ giornata (ore 15:30). Girone B. Argignano-Pietralacroce 1-0, Real Cameranese-Cingolana 1-1, Borghetto-Filottranese 1-1,...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Altro pokerissimo di Fc Osimo. Prima Categoria, 5^ giornata (ore 15:30). Girone B. Argignano-Pietralacroce 1-0, Real Cameranese-Cingolana 1-1, Borghetto-Filottranese 1-1, Castelleonese-Borgo Minonna 0-2, Fc Osimo-Cupramontana 5-0, Barbara Monserra-Olimpia Marzocca 1-3, Le Torri Castelplanio-Castelbellino 0-0, Staffolo-Passatempese 1-0.

Classifica: Fc Osimo 13; Olimpia Marzocca, Borghetto e Argignano 9; Le Torri 8; Castelleonese e Passatempese 7; Borgo Minonna, Filottranese e Real Cameranese 6; Barbara Monserra, Staffolo e Castelbellino 5; Pietralacroce 4; Cingolana 3; Cupramontana 1.

Prossimo turno: Borgo Minonna-Staffolo, Castelbellino-Barbara Monserra, Cingolana-Le Torri Castelplanio, Cupramontana-Borghetto, Filottranese-Castelleonese, Olimpia Marzocca-Argignano, Passatempese-Real Cameranese, Pietralacroce-Fc Osimo.

Girone C. Oggi: Porto Potenza-Castelraimondo. Ieri: Santa Maria Apparente-San Claudio 0-1, Cluentina-Appignanese 1-1, Montegiorgio-Montemilone Pollenza 2-0, Portorecanati-Belfortese 1-1, Loreto-Pinturetta 0-2, Montecassiano-Potenza Picena 1-1, Montecosaro-Elite Tolentino 1-1.

Classifica: Belfortese e Montegiorgio 13; S,Claudio 12; Pinturetta 10; Castelraimondo 8; Montecassiano e Appignanese 6; Montemilone P., Potenza Picena, S.M.Apparente, Loreto e Cluentina 5; Portorecanati e Montecosaro 4; E.Tolentino 2; Porto Potenza 0.

Prossimo turno: Appignanese-Loreto, Belfortese-Montecassiano, Castelraimondo-Portorecanati, E.Tolentino-Cluentina, M.Pollenza-Por.Potenza, Pinturetta-S.M.Apparente, Pot.Picena-Montecosaro, S.Claudio-Montegiorgio.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su