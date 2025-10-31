Prima categoria. Linguerri diventa mister del S.Ermete

Oris Linguerri è il nuovo allenatore del S. Ermete. La società, che ringrazia Simone Donati e gli augura ogni migliore fortuna umana e professionale, comunica di essersi trovata costretta al cambio in panchina "perché il grave infortunio accorso a Donati – spiegano dal club – con la rottura del tendine d’Achille stava rendendo troppo complicata la gestione di tutta la situazione. Nulla c’entra la partenza non esaltante della squadra in campionato, infatti allo stesso mister era stata confermata piena fiducia". Alla società "dispiace per questo congedo fortuito e veramente unico nel suo genere. Ovviamente non meno importanti anche i ringraziamenti all’allenatore in pectore Nicola Valentini, vice di Simone Donati". La sua avventura a S. Ermete si è chiusa con la bellissima vittoria di sabato contro il Granata. Ora tocca a Linguerri. "Ho visto il 2-0 di sabato scorso – dice il nuovo tecnico – Questa è una squadra che crede nelle sue possibilità. D’altro canto ci sono diversi profili molto forti per la categoria e giovani interessanti".