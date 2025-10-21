Prima categoria. L’Intercomunale non conosce pause. È già fuga a +5 sulle inseguitrici

L’Intercomunale Monsummano non conosce soste. Dopo il successo (2-4) sul campo del Viaccia, la squadra di Panati ha allungato il margine di vantaggio sulle inseguitrici. La classifica del girone B di Prima categoria adesso dice che gli amaranto sono sempre più primi, grazie ai 15 punti conquistati, con un vantaggio di ben cinque lunghezze sulle inseguitrici Prato Nord, Fornacette ed AM Aglianese, ferme a quota 10. "Ci fa piacere essere primi a punteggio pieno, dopo le cinque gare giocate – ha detto Panati –. Abbiamo una squadra veramente forte e siamo contenti di quanto fatto finora, anche se c’è da fare ancora tanto, visto che il campionato è ancora lungo e solo all’inizio".

Panati parla del gioco e di un attacco che gira a mille: "Dopo il vantaggio del 2-1 del Viaccia, nella ripresa c’è stata una reazione da grande squadra. Nel secondo tempo abbiamo fatto davvero bene. Abbiamo creato tanto, cogliendo anche un palo, e sbagliando diversi gol. Abbiamo segnato verso la fine della gara, ma potevamo farlo anche prima che terminasse. È stata una bella battaglia. Abbiamo affrontato una buona squadra, che gioca bene, e che è spesso anche un po’ spregiudicata. Andiamo avanti così, la strada è quella giusta".

Simone Lo Iacono