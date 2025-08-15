Prima categoria: l’obiettivo minimo è confermare il quinto posto dello scorso anno. Il Romagnano è deciso a migliorarsi. Battaglia: "Squadra giovane ma di qualità»

"Il gruppo è ampio, forte e molto concentrato. Puntiamo a migliorare il quinto posto dello scorso anno". Il nuovo tecnico del Romagnano, Federico Battaglia, suona la carica e guarda con positività l’inizio della sua prima esperienza da allenatore. "Il gruppo mi segue in tutto ciò che dico – spiega –. E questo è fondamentale per me che non sono mai stato primo allenatore". L’ex attaccante di Carrarese, Viareggio e Pietrasanta all’esordio assoluto in panca: due anni fa aveva fatto da vice a Putti al Magra Azzurri, ma la chiamata del patron Roberto Pucci è arrivata quasi per caso. "Avevo voglia di allenare e perciò ho preso il patentino Uefa B. Frequentando l’ambiente del Romagnano per via di mio nipote, ho conosciuto il presidente che mi ha proposto di allenare la prima squadra".

L’obiettivo minimo, come sottolineato anche dallo stesso Pucci, è quindi quello di confermare il quinto posto ottenuto lo scorso anno, ma alzare l’asticella non è impossibile: "Il gruppo è giovane – sottolinea Battaglia – e come tale è facile che prenda entusiasmo rapidamente dopo alcune vittorie così come che si abbatta in modo altrettanto veloce quando le cose andranno meno bene. Ma la squadra è stata costruita per fare un bel campionato, con ragazzi di grande qualità per la categoria". Per il mister ci sono però alcuni avversari che potranno fare la parte del leone: "Alcune squadre sono attrezzatissime per questo campionato, anche perché hanno alle spalle budget diversi. In primis la Carrarese Giovani, ma anche il Capezzano, che ha una rosa esperta. Il Romagnano, però, non può considerarsi battuto vista la squadra che ha. Non abbiamo bisogno di ulteriori innesti, ho fiducia in tutti i ragazzi. Si allenano bene, sono dediti al lavoro e non ho notato lacune importanti in questa prima parte di preparazione".

Preparazione che nel frattempo prosegue spedita: dopo l’amichevole di domenica vinta 4-1 contro il San Vitale Candia – in cui Battaglia aveva sottolineato di aver "visto le cose che volevo vedere in entrambe le fasi" – mercoledì è stata la volta di quella con il Follo, persa 3-2. Anche contro il club di Promozione ligure, però, la prestazione dei massesi è stata positiva. All’orizzonte altre due amichevoli: il 22 al Raffi arriverà la San Marco e il 27 o il 28 il Forte dei Marmi per l’ultimo test prima del debutto in Coppa del 7 settembre.

Alessandro Salvetti