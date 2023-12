PRIMA CATEGORIA. Marginone non perdona. Academy si ferma

Nel girone "A" la capolista Marginone batte sul proprio campo il Corsanico per 2 a 1, con le reti di Battistoni e Tognotti. Esce sconfitto l’Academy Porcari nello scontro diretto casalingo contro il Corsagna. Ai padroni di casa non basta la rete di Guastapaglia; i ragazzi di Piercecchi si aggiudicano questi tre punti grazie alla firma messa da Giusti e Fiumicino ed arrivano, così, ad un solo punto dal terzo posto. Vittoria esterna a suon di gol per il Capannori contro il Cgc Capezzano Piano. La formazione lucchese passa con la doppietta di Haoudi e la rete di Giusfredi e sale, così, in classifica all’ottavo posto, raggiungendo l’Atletico Lucca, sconfitto 4 a 1 sul campo del Serricciolo. Ai rossoneri non basta il gol di Sarti; i padroni di casa passano grazie a Ninotti, Cantoni, Angelotti e Lisi.

Domenica prossima la capolista Marginone sarà a Romagnano, mentre l’Academy Porcari riceverà il Forte dei Marmi. Match casalingo per Atletico Lucca e Corsagna che affronteranno, rispettivamente, Cgc CapezzanoPianore e Cqs Pistoia.

Alessia Lombardi