Prima categoria. Marola, vittoria pesante nel finale

Dopo due giornate nel girone D di prima categoria sono soltanto tre le squadre a punteggio pieno. L’unica spezzina è il Marolacquasanta che ha espugnato l’Andersen di Sestri Levante battendo per 1-0 lo Sporting Aurora. Decide nei minuti di recupero al 93’ il subentrato Odone su assist di Chiappini al termine di una partita combattuta ed equilibrata. Si conferma in vetta anche il Casarza Ligure che rifila un poker di reti (4-0) al Riccò Le Rondini. E’ la seconda vittoria per 4-0 consecutiva per i casarzesi che dimostra la loro forza e li lancia come grandi favoriti alla vittoria finale. La sequenza delle reti dei padroni di casa è la seguente: 5’ Giacopello, 18’ Massaro, 35’ Bocciardo, 86’ Monticone su rigore. Da notare che il Riccò ha giocato un’ora in dieci a causa dell’espulsione al 36’ di Chella. L’altra capolista è il Lavagna che batte per 3-2 in rimonta al ‘Riboli’ il Riomaior. Gol lavagnesi di Traversaro, Binaj e Cesaretti, quelli riomaggioresi sono di Castro e Barsanti. A due punti delle tre battistrada c’è il Lerici che batte 1-0 a Falconara il Ceparana. Gol in avvio al 5’ del bomber Verona. Il derby del Tanca tra Calcio Popolare Spezia e Forza e Coraggio si chiude con la vittoria degli spezzini per 1-0 con rete decisiva al 31’ di Passeri con un tiro dal limite. Bru.Borg. e Segesta pareggiano 2-2 al ‘Colombo’ di Beverino. Ospiti in vantaggio al 15’ con Ghiggeri che finalizza una percussione di Bacherotti. Il team di Valter Lunghi riesce a ribaltare il risultato portandosi sul 2-1 grazie alle segnature al 27’ di Fagandini dopo una pregevole azione personale e al 59’ con Michelangelo Ferrari che segna in tap-in riprendendo una respinta del portiere su precedente tiro di Gavini. Il definitivo 2-2 all’80’ di Bacherotti su rigore assegnato a causa di un fallo di mano in area di Mozzachiodi. La Bolanese vince 1-0 al ‘Bertolotti’ con l’Atletico Casarza Ligure. Il gol porta la firma di Andrea Castellanotti al 18’ direttamente dal corner. L’unico 0-0 della giornata è quello della Ferrara tra Ameglia Iron Fox e Cadimare.

P.G.