Prima categoria, Massa Valpiana e Fonteblanda cercano di conquistare i tre punti fuori casa

Il Massa Valpiana prova a chiudere oggi il campionato. Il ventitreesimo turno del girone E di Prima categoria vedrà la capolista massetana sul campo del Donoratico terzo in classifica. Ben 17 punti separano le due formazioni in classifica, con i maremmani che vincendo in quel di Donoratico chiuderebbero probabilmente i conti almeno con una inseguitrice, prima di farlo poi col Pianella. Dietro, in ottica playoff, il Fonteblanda di Miraldo Sabatini (nella foto) prova a rientrare in corsa, essendo sesto, ma prima dovrà tornare da Badesse con un risultato pieno, visto come i senesi hanno solo un punto in meno dei neroverdi. In chiave salvezza, il Monterotondo ospita la Casolese, quarta in classifica, per una sfida aperta ad ogni risultato. Il programma: Argentario-Gracciano, Donoratico-Massa Valpiana, Lornano Badesse-Fonteblanda, Monterotondo-Casolese, San Gimignano-Manciano.