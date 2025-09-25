Prima categoria. Messina, una splendida tripletta. Così l’Atletico Mondolfo sogna

Anche il campionato di Prima categoria è ripartito e le 16 squadre che fanno parte del Girone A, quello che raggruppa le pesaresi, si sono subito date battaglia in un clima di sana competizione sportiva. Ben sette le vittorie (cinque esterne). 24 i gol (5 in più della prima giornata di un anno fa). Da segnalare un buon afflusso di spettatori su tutti i campi.

I bomber. Tra i marcatori della prima giornata subito in evidenza Francesco Maria Messina (foto a sinistra) dell’Atletico Mondolfo 1952, classe 1985 bomber esperto e particolarmente proficuo (lo scorso dicembre era stato premiato per aver raggiunto le 200 marcature). Sabato Messina a Fano contro il Csi Delfino ha realizzato una tripletta. Subito in gol anche Domenico Ottaviani, attaccante dell’Audax Piobbico (un gol da tre punti) e Azalian dell’Olympia Macerata Feltria autore di una doppietta sul campo dell’Osteria Nuova. Una doppietta è stata messa a segno anche da Balducci del Montecalvo (a Sassocorvaro). A rete anche Cinotti della Maior, Mancini e Turchi del Sassocorvaro, Alessandri della Falco e Bozzi della Mercatellese e altri, tutti giocatori che alla fine saranno nell’alta graduatoria dei cannonieri del girone.

Il commento di questa prima giornata è del presidente della Mercatellese reduce dal pareggio ad Acqualagna Marco Antoniucci (foto a destra): "Difficile esprimere giudizi sui risultati, la prima giornata è sempre molto particolare. Di sicuro confermano che sarà un campionato equilibrato dove le differenze sono sempre molto sottili e dettate da diversi fattori tra i quali senza dubbio unità di intenti ed esperienza. Per quanto riguarda noi abbiamo raccolto un buon punto in casa di una delle squadre sulla carta più attrezzate alla la vittoria finale. Serve anche per il morale di una squadra molto giovane che si sta amalgamando sotto la guida attenta e capace di mister Bruscia e del suo vice Sbrega".

Debutto vincente in categoria per l’Olympia Macerata Feltria. "In questa prima giornata – spiega il presidente dell’Olympia Fabio Forlani – ho visto che le principali squadre indicate per i quartieri dell’alta classifica sono partite con il piede giusto, sia chi in maniera eclatante come l’Atletico Mondolfo, sia chi più in sordina come il Montecalvo vittorioso negli ultimi minuti. Ho notato anche che le neo promosse si sono comportate bene, compreso il nostro Macerata Feltria. Mi auguro un campionato equilibrato".

La squadra della settimana. 1)Maramonti (Maior), 2)Girelli (Sassocorvaro), 3)Renghi (Peglio) 4)Zandri (Marotta Mondolfo), 5)Baldini (Muraglia), 6)Vagnini (Falco Acqualagna), 7) Ottaviani (Audax Piobbico), 8) Sabatinelli (Della Rovere), 9)Bozzi (Mercatellese), 10)Messina (Atletico Mondolfo 1952), 11)Azalian (O.Macerata Feltria). All. Rondina (Maior). Amedeo Pisciolini