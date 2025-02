Prima categoria. "Mogliano e Montecassiano attese da trasferte insidiose»

Il turno di Prima categoria è presentato da Fabio Carucci (foto), tecnico del Montemilone Pollenza. Real Elpidiense-Passatempese: "Il Passatempo è una buona squadra, l’Elpidiense non riesce a trovare continuità: può uscire un pareggio". Argignano-Borgo Mogliano: "Sono da tripla le gare interne dell’Argignano: si gioca su un campo piccolo, loro sono aggressivi e in salute: qualunque formazione avrebbe difficoltà". Belfortese-Montecassiano: "La Belfortese vista sette giorni fa è una bella realtà e non aveva Castellano, in casa è ancora più temibile e può vincere". Camerino-Portorecanati: "Il Portorecanati è ora un cliente ostico per tutti, ma il Camerino può contare su individualità di spessore". Elite Tolentino-Casette d’Ete: "A entrambe servono punti, come a tutte del resto. Dico 1 anche perché l’Elite propone un buon calcio ed è favorita giocando in casa". Folgore Castelraimondo-Montecosaro: "La Folgore è reduce da due vittorie di fila ed è sulla giusta via, il Montecosaro è un avversario complicato per chiunque ma in questo caso vedo la Folgore favorita". San Claudio-Montemilone Pollenza: "San Claudio ha infilato tre successi consecutivi, è uno dei campi più difficili, faremo di tutto per muovere la classifica e magari centrare la vittoria che ci manca da tempo". Potenza Picena-Urbis Salvia: "Favorita Potenza Picena, anche se l’Urbis Salvia davanti è forte e non molla mai, fare risultato in casa dei potentini è un’impresa".