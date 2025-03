Prima categoria. "Mogliano, è una gara insidiosa. Camerino favorito a Passatempo»

Fabio Carucci (foto), allenatore del Montemilone Pollenza, presenta l’interessante turno del girone C di Prima categoria.

Borgo Mogliano-Real Elpidiense: "I locali accusano molti squalificati e tali assenze possono avere un peso contro un avversario in lotta per la salvezza, non escludo che possa finire in parità".

Montecassiano-Elite Tolentino: "L’Elite ha in Ruggeri il nuovo tecnico che forse cambierà sistema di gioco, però non sarà facile la partita a casa di un Montecassiano che gioca bene: 1".

Montecosaro-Casette d’Ete: "Potrebbe uscire un pareggio perché non è facile affrontare il Casette".

Passatempese-Camerino: "I locali avrebbero bisogno di vincere ma il Camerino dispone di armi efficaci, dico 2".

Portorecanati-Argignano: "Argignano sta disputando un grande torneo, ma vedo favorito il Portorecanati che sta venendo fuori sempre meglio: 1".

Urbis Salvia-Belfortese: "Per i locali è una delle ultime occasioni per rimettersi in carreggiata, però dall’altra troverà una Belfortese forte in ogni reparto: 2".

Montemilone Pollenza-Folgore Castelraimondo: "Per la Folgore si tratta di una partita importantissima e per noi anche di più. Per me sarà anche una gara speciale avendo allenato la Folgore per quasi otto anni".

Potenza Picena-San Claudio: "Potenza Picena è sempre un campo difficile e per di più il San Claudio accusa qualche defezione: 1".