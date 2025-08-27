Prima categoria. "Nel girone C una lotta a quattro. Al via formazioni di valore»

"Folgore Castelraimondo, Potenza Picena, Appignanese e Belfortese sono le formazioni destinate a essere protagoniste nel girone C di Prima categoria". È l’opinione dell’allenatore Angelo Ortolani (foto), che vanta una lunga esperienza in questa serie, sul girone C, ma quest’anno nel girone B è di scena la Cingolana, unica formazione della provincia. "Al momento – aggiunge – non ci sono punti di riferimento, ma per quanto fatto sul mercato queste quattro squadre mi sembra abbiano un qualcosa in più". E allora è il mercato il punto di riferimento dove le società hanno svelato gli obiettivi assicurandosi quegli elementi in grado di fare la differenza. "Sono tanti – spiega Ortolani – i giocatori che possono essere il valore aggiunto. La Folgore ha preso Aquila che ha fatto bene in altre categorie, Gianfelici, Rocci; il Potenza Picena ha arricchito l’organico con un attaccante del valore di Castellano; l’Appignanese ha pescato dal Borgo Mogliano che lo scorso anno ha centrato il salto in Promozione; la Belfortese ha cambiato molto, però si è assicurata elementi importanti". Per il tecnico sarà comunque un girone combattuto. "Ma lo è sempre stato. Lo scorso anno il Camerino è arrivato primo con merito, però è stata battaglia in chiave playoff e salvezza, ciò indica quanto equilibrio ci sia stato nel girone e quest’anno sarà la stessa cosa".