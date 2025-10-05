Prima Categoria: nell’anticipo i ragazzi del patron Trio superano il Consandolo. Copparo sorride con Granado. Oggi la Portuense

Un assedio durato dal primo all’ultimo minuto da Copparo 2015 è spezzato solo nella ripresa dalla caparbietà degli uomini di mister Borsari, bravi a non mollare contro un arcigno e determinato Consandolo, vincendo 1-0. Ancora una volta protagonista del successo bomber Leonardo Granado, alla quinta rete consecutiva in campionato, sesta da inizio stagione. Un dominio che solo la bravura del portiere del ospite è riuscito a contenere. La pressione costante e continua del Copparo produce dopo dodici minuti il traversone basso da sinistra di Borges, ma davanti al portiere Granado non impatta la sfera. Sessanta secondi dopo, ancora Borges imbuca per Tolle che, più svelto del portiere, lo anticipa in uscita, ma la sua conclusione defilata di piatto destro viene respinta da Lion Malka ben appostato nei pressi della linea. A inizio ripresa, si vedono gli ospiti dalle parti di Bianconi con un tiro da fuori di Nito: sfera larga. Al 4’ punizione di Pasqualino dal limite: pallone vicino al palo. Dieci minuti di lancette per osservare la grande occasione sprecata da Haxhi Malka: conclusione in area piccola calciata alle stelle. Nel capovolgimento di fronte, Granado di testa trova l’opposizione di Catalano, che coi pugni allontana il pericolo. Al 20’ proteste dei padroni di casa per un intervento dubbio di Bozzato su Granado: l’arbitro lascia proseguire. Un minuto dopo azione avvolgente del Copparo, con pallone servito a Roselli in inserimento sulla destra: traversone basso per Granado che prima trova la respinta del portiere, poi infila la palla oltre la linea con un tocco di punta. Alla mezz’ora, protagonista il nuovo entrato Rubini: tiro al volo sul dischetto del rigore, ma fu nuovo l’estremo del Consandolo si oppone. All’ultimo secondo, occasione per Chahbouni, ma il portiere di casa blocca in due tempi.

Dando uno sguardo alle altre ferraresi del girone, oggi alle 15,30 la Portuense a punteggio pieno riceve il Pontelagoscuro, mentre il Bando se la vedrà con l’Alfonsine. In casa anche la Codigorese, contro il Fusignano, e l’Olimpia Quartesana contro il Casalborsetti.