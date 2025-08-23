Prima categoria: oggi amichevole con la Larcianese. Monsummano a lavoro: "Vogliamo riscattarci»

Entusiasmo e voglia di rivalsa guidano tutti gli elementi dell’Intercomunale Monsummano, che da lunedì sono alle prese con la preparazione atletica estiva. Agli ordini del nuovo mister Riccardo Panati, i ragazzi in maglia amaranto sudano e si allenano allo stadio Strulli per arrivare pronti alla prima giornata di campionato, in programma il 21 settembre. Il 7 settembre invece ci sarà l’esordio in Coppa Toscana, che avverrà sul campo dell’AM Aglianese.

Gli elementi in rosa sono il portiere Grasso, i difensori Agnorelli, Bargellini, Chiti, Fusco, Gabadoni, Natali, Perillo, Simi, i centrocampisti Biagioni, Mancino, Mazzei, Moncini, e gli attaccanti Bertelli, Guarisa, Lanzilli, Lovari, Sali. Goti e Meucci per adesso sono fermi, ma a breve si aggregheranno al gruppo, ed inizieranno a lavorare anche loro col resto dei compagni di squadra.

Già oggi ci sarà la prima amichevole estiva, in cui l’Intercomunale Monsummano sfiderà la Larcianese. Gli amaranto poi saranno impegnati nei test contro Chiesina Uzzanese e Cuoiopelli (triangolare), Cintolese, San Miniato, che si svolgeranno nei giorni a seguire.

"Sono contento dell’atteggiamento e dell’ottimo stato di forma, con cui i ragazzi sono arrivati il primo giorno in cui abbiamo iniziato gli allenamenti – sottolinea il neo-allenatore dell’Intercomunale Monsummano Panati –. Ci stiamo preparando per questa stagione importante, che ci vedrà impegnati sia in Coppa Toscana che in Campionato. Il girone di Coppa è molto impegnativo, visto che ci hanno messo assieme a Quarrata Olimpia e AM Aglianese, che sono delle squadre forti ed attrezzate. Il girone di campionato, invece, ci vedrà affrontare l’AM Aglianese, che sicuramente vorrà stare sempre al vertice, e tante squadre di Prato e di Pisa. È un po’ strano, rispetto a quanto si era visto in passato, ma di sicuro saremo pronti per far bene, e per dire la nostra in campo".

Simone Lo Iacono