Prima categoria. Oggi il derbissimo. Savarna-Fusignano Cotignola cerca punti

La capolista Savarna in campo oggi alle 15 al "Guerrini" nel derby di altissima classifica contro il Real Fusignano (nella foto Nicoletti), in una sfida non semplice per la primatista del girone G, reduce dalla sconfitta di Modigliana. In agguato il Bagnacavallo, secondo a 2 punti dal Savarna: sarà impegnato a Meldola nella sfida dei bomber, Camara contro il forlivese Ghetti. In coda il Fosso Ghiaia sarà messo alla prova dal Santa Sofia del capocannoniere Campacci, già 16 gol in campionato. Nel girone F, gara della verità per la Virtus Faenza a Funo mentre il Cotignola cerca punti a San Lazzaro contro la Murri. (19ª giornata, ore 14,30). Girone G: Savarna-R. Fusignano (ore 15). Domani: Marina-Carpena, Meldola-Bagnacavallo, Only Sport Alfonsine-Savio, Pianta-Sp. Predappio, S. Vittore-Modigliana, S. Pancrazio-Vecchiazzano, S. Sofia-F. Ghiaia. Classifica: Savarna 35; Bagnacavallo 33; R. Fusignano, S. Vittore 30; Vecchiazzano 27; Pianta 26; S. Sofia 25; Meldola, Modigliana 24; Only Sport 22; F. Ghiaia, S. Pancrazio, Savio 21; Carpena 20; Sp. Predappio 19; Marina 9. Girone F: Reno Molinella-Libertas (ore 15). Domani: Dozzese-P. Bubano, Fly-Pontevecchio, Fossolo-Castel del Rio, Funo-Virtus Faenza, Murri-Cotignola, Savena-Fontanelice, Tozzona Pedagna-Basca. Classifica: Dozzese 37; Tozzona Pedagna 35; Pontevecchio 33; Reno Molinella, Placci Bubano 30; Basca 29; Cotignola 28; C. del Rio 27; Fontanelice 26; Libertas Castel San Pietro 25; Fly Sant’Antonio 22; Funo 19; Savena 17; Virtus Faenza 16; Murri 11; Fossolo 7.