Prima categoria. Oggi il match clou tra Avis e Falco

Oggi in Prima categoria si giocano sei delle otto partite in programma per la settima giornata del girone d’andata. Si gioca su tutti i campi alle ore 14,30. Match clou di questo sabato pomeriggio è Avis Sassocorvaro-Falco Acqualagna (nella foto il centrocampista della Falco Acqualagna Elia Giovanelli con il direttore generale David Greco). I padroni di casa vengono da tre vittorie consecutive mentre la squadra ospite, capolista del girone sette giorni fa ha perso la sua prima partita stagionale e quindi oggi è vogliosa di rifarsi e continuare la sua marcia in solitaria in vetta alla classifica.

Le altre gare odierne: Della Rovere-Pantano; Marotta Mondolfo-Maior; Muraglia- Csi Delfino Fano; Osteria Nuova-Atletico Mondolfo; Real Altofoglia-Avis Montecalvo. Domani si giocano le altre due partite: Audax Piobbico-O.Macerata Feltria; Peglio-Mercatellese. In SECONDA categoria oggi si anticipa l’intera giornata (ore 14,30). questo il programma del girone A: "Cantiano- Carpegna; Casinina- Vigor San Sisto, Durantina Santa Cecilia-Vadese; Piandimeleto- Vis Canavaccio 2008; Pole- Cagliese; Santangiolese- Ca Gallo; Valfoglia Tavoleto- Sammartinese; V. Apecchio- Isola di Fano.

Anche nel girone B si giocano tutte le partite oggi pomeriggio (ore 14,30): Arzilla- Real Metauro; Fano Calcio- Senigallia; Gradara-Ies S.Veneranda; Piandirose-A.River Urbinelli; Pontesasso-Tavernelle; Trecastelli-Real Mombaroccio (ore 15); Us Fortuna Fano-Cuccurano; V.F.Adriatico-Villa Ceccolini. am.pi.