Prima categoria. Oggi primo turno della Coppa Italia. Tra Piobbico e Olimpia test vero
Oggi è il primo turno della Coppa Marche di Prima categoria. Si giocano nel pomeriggio alle ore 15,30 le seguenti partite del Girone A che annovera le provinciali: Audax Calcio Piobbico-Olimpia Macerata Feltria; Marotta Mondolfo-Atletico Mondolfo 1952, arbitra Davide Gismondi di Macerata; Muraglia- Osteria Nuova (ore 15); Peglio- Falco Acqualagna, arbitra Nicholas Urbinati di Pesaro; Real Altofoglia-Mercatellese; Borghetto-Argignano Calcio; Cupramontana G.Ippoliti-Staffolo; I.L. Barbara Monserra-Olimpia; Le Torri Castelplanio- Castelbellino Calcio. Sempre oggi si gioca anche la prima giornata della Coppa Marche di Secoda categoria.
Questi gli incontri programmati: Vadese-Santangiolese (ore 15,30) arbitra Servet Lajla di Pesaro, riposa la Durantina Santa cecilia; Cantiano Calcio-Polisportiva Cagli Sport Associati (ore 15), arbitra Andrea Bindella di Pesaro, riposa la Viridissima Apecchio; Isola di Fano- U.S.Fortuna Fano (ore 15,30) arbitra Remo Massetti di Pesaro, riposa Viri Fortes Adriatico; Arzilla-Gradara Calcio (ore 15,30), riposa Valfoglia Tavoleto. La seconda giornata si giocherà domenica 14 settembre alle 15,30 e la terza giornata domenica 8 ottobre 2025 alle ore 15,30 e naturalmente con gli anticipi al sabato.
