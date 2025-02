Prima categoria. Orbetello a Gracciano. Con il sogno di allungare

Ventunesimo turno in Prima categoria con l’Orbetello che vorrà allungare in vetta e con le altre maremmane invischiate nella corsa salvezza. I lagunari, in testa con 12 punti di vantaggio sulla Casolese, oggi sono in quel di Gracciano per continuare la striscia positiva. Il Monterotondo, salito fino al quarto posto con un inizio di 2025 tonico, ospita il Pomarance, formazione insidiosa. In ottica salvezza il Sant’Andrea penultimo sarà sul campo della Casolese per un incontro complicatissimo, mentre il Fonteblanda ultimo ospita il Lornano Badesse provando a prendere tre punti per lasciare l’ultima piazza. Lo Scarlino sarà a San Miniato per provare a risalire la china. Il programma: Argentario-Radicondoli, Casolese-Sant’Andrea, Fonteblanda-Lornano Badesse, Gracciano-Orbetello, Monterotondo-Pomarance, San Miniato-Scarlino.