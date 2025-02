Prima categoria. Orbetello e Monterotondo in campo. E’ una sfida di alta classifica e gli ospiti cercano punti playoff

Anticipo di campionato in Prima categoria per la capolista Orbetello. Oggi alle 15 i lagunari ospitano il Monterotondo. L’Orbetello di mister Daniele Federici dopo ventuno giornate è primo in classifica con 49 punti, mentre i rossoverdi sono quarti a quota 35 e puntano a ritagliarsi spazio in zona playoff. I lagunari, che domenica hanno pareggiato 1-1 a Gracciano, hanno firmato anche un nuovo record: la loro porta è rimasta imbattuta per 919 minuti, cioè fino al 32’ della ripresa quando hanno subìto il gol avversario. Il precedente record della società lagunare risaliva alla stagione 1999/2000 (Chiofalo tra i pali) con 800 minuti.