Prima Categoria. Ortolani: Camerino dovrà fare i contri con un avversario ostico

Il turno in Prima categoria è presentato da Angelo Ortolani, tecnico della Folgore Castelraimondo.

Borgo Mogliano-Elite Tolentino: "Il Mogliano gioca in casa e sta facendo la rincorsa per il primo posto: è una partita che non può sbagliare: 1".

Argignano-Belfortese: "L’Argignano ha costruito in casa la sua classifica conquistando 23 punti, ma Belforte non può permettersi passi falsi: 1X".

Montecassiano-Casette d’Ete: "Il Montecassiano sta accusando un cammino tra alti e bassi, ma ha un organico che può ambire ai playoff e non può interrompere o rallentare il cammino: 1".

Passatempese-Montecosaro: "In casa la Passatempese è temibile e per entrambe, essendo al limite della zona calda, si tratta di una gara importante: 1".

Portorecanati-San Claudio: "Il Portorecanati è in forma e sta facendo buoni risultati, 1X".

Urbis Salvia-Folgore Castelraimondo: "Affrontiamo un avversario che ha recuperato gli squalificati e lotta per a conquistare il penultimo posto e giocarsi poi tutto nei playout, noi andremo a Urbisaglia per ottenere il massimo e continuare il nostro percorso".

Montemilone Pollenza-Camerino: "È una bella gara: il Camerino deve difendere la vetta ma di fronte ha nel Montemilone una bella realtà. È una gara da tripla".

Potenza Picena-Real Elpidiense: "Il Potenza Picena non può permettersi passi falsi ma deve vincere: 1".