Prima categoria - Ottavi di Coppa. Santagata Sport ko col Gallo. La Virtus Faenza piega l’Edelweiss

In attesa del ritorno in campo di tutte le squadre impegnate nel torneo di Prima, lo scorso weekend si sono consumati gli ottavi di finale della Coppa Emilia-Romagna di categoria con una vittoria e una sconfitta per le formazioni ravennati sopravvissute. Ha perso il Santagata Sport, superato solo 1-0 dal Gallo, ma è arrivata anche una grande vittoria con la Virtus Faenza che ha vinto 2-1, tra le mura amiche, con l’Edelweiss di Forlì, una delle big del girone G di Prima. Le otto qualificate, da tutta la regione, sono state divise a suo tempo in macroaree e, dunque, almeno per questo turno verrà usato ancora il criterio di viciniorietà, ovvero la maggior vicinanza geografica: così i rivali della Virtus Faenza nei quarti potrebbero essere Real Casalecchio, Gallo e Riccione. Si tratta di avversari comunque di un certo rilievo. Il Riccione ha sempre vinto col minimo scarto nei quattro turni precedenti, superando 1-0 Asar, Delfini e Morciano e 2-1 negli ottavi lo Young Santarcangelo.

Il Gallo, come detto vittorioso sul Santagata Sport nell’ultimo turno, in precedenza ha piegato X Martiri e Argentana ai rigori e 4-3 il Reno Molinella. Il Real Casalecchio, avversario dei faentini anche nel girone E di Prima Categoria, ha battuto il Polinago 6-5 ai rigori mentre in precedenza l’aveva spuntata sul Balca Poggese (3-2), Galeazza (2-0) e Porretta, fanalino di coda del girone E, 1-0. Qualificate ai quarti: Daino, Quattro Castella, Casalese e Colombaro, per la prima macroarea, Real Casalecchio, Virtus Faenza, Gallo e Riccione per la seconda macroarea.

u.b.